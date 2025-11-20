Discutió con su sobrino y, en represalia, le prendió fuego su bicicleta

Los efectivos se entrevistaron con un joven de 26 años, quien relató que horas antes había mantenido una riña con su tío, CO, de 40 años.

En la noche del miércoles, un hecho de violencia familiar terminó con un hombre detenido, luego de que incendiara pertenencias de su sobrino tras una discusión.

Según informaron, alrededor de las 20:30, la Policía tomó conocimiento de un posible incendio en una vivienda de calle Catamarca.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con un joven de 26 años quien relató que horas antes había mantenido una riña con su tío, CO, de 40 años. Como represalia, éste habría prendido fuego en la puerta de acceso del domicilio del joven.

El incendio provocó daños en una bicicleta, una silla y la puerta de la vivienda. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

El personal policial labró las actas de constatación correspondientes e invitó al damnificado a radicar la denuncia formal.

Tras ser informado de la situación, el fiscal de turno dispuso la aprehensión del presunto autor, por lo que se comisionó al personal policial para dar cumplimiento a la medida.

El hecho quedó caratulado como «Supuesto daño» y continúa bajo investigación.

