Capturan a un automovilista con más de 53 kilos de marihuana

Un contundente despliegue de la División Operaciones Drogas La Leonesa y la División Inteligencia permitió incautar una importante cantidad de marihuana, en el marco del operativo denominado «Plan Paraná».

El procedimiento ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 23:20, en el barrio Teresa de La Leonesa.

En cumplimiento de las directivas de la Dirección General de Consumos Problemáticos y del Departamento Antinarcóticos Metropolitana, los agentes realizaban recorridas preventivas cuando tomaron conocimiento de que un automóvil Renault Clio, blanco, estaría trasladando estupefacientes y que su conductor buscaba información sobre caminos alternativos para evadir controles.

 

Ante esa situación, se dispuso un operativo cerrojo en los accesos y rutas vecinales. Como resultado, el vehículo fue localizado en el barrio Teresa y su conductor intentó huir a pie, pero fue alcanzado y demorado..

Con testigos presentes, verificaron el interior del rodado, hallándose 66 paquetes termosellados con 53,3 kilos de cogollos de marihuana, además de documentación de interés para la causa, con un valor estimado cercano a los diez millones de pesos.

 

El joven, de 23 años, fue detenido y el vehículo quedó secuestrado. La investigación continúa bajo la intervención del Juzgado Federal Nº 1, en la causa «Supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes».

