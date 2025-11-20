Aprobaron el pliego de Jorge Capitanich en el Senado y confirmaron su banca por Chaco

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado emitió este miércoles el dictamen que aprueba los títulos y la validez electoral de los senadores nacionales electos en los comicios del 26 de octubre de 2025, entre ellos el del chaqueño Jorge Milton Capitanich, quien ocupará la tercera banca por el distrito bajo la representación de Frente Fuerza Patria.

El dictamen consta en el expediente tratado durante la sesión del 19 de noviembre de 2025, donde se analizaron las actas remitidas por la Junta Electoral Nacional y las eventuales impugnaciones presentadas. En el caso de Chaco, el acta oficializó tres bancas: dos para La Libertad Avanza y una para Frente Fuerza Patria, esta última correspondiente al exgobernador chaqueño.

En el Anexo I del documento, donde se detallan los senadores electos de cada provincia, Capitanich figura como titular de la tercera banca chaqueña, acompañado por Magda Ayala, Rodrigo Ocampo y María Laura Zacarías como suplentes.

El proyecto de resolución aprobado recomienda al Senado reconocer los títulos de todos los senadores electos y disponer su inmediata incorporación al cuerpo. El documento, firmado por las y los integrantes de la comisión (entre ellos Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Silvia Sapag y Juan Carlos Romero) indica que el dictamen debe pasar directamente al orden del día, tal como establece el artículo 110 del Reglamento.

Con esto, Capitanich quedó formalmente habilitado para jurar su banca en la sesión preparatoria del Senado, instancia en la que también se definen autoridades y se oficializa la integración parlamentaria para el período 2025–2031.

El documento también muestra la composición completa de la Cámara Alta para el próximo período, con las nuevas correlaciones de fuerzas provinciales. En el caso de Chaco, las dos primeras bancas quedaron en manos de La Libertad Avanza, representadas por Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider. La tercera banca, por minoría, recayó en Capitanich.

Comentarios