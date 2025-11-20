Anuncian alerta amarillo por tormentas para casi todo el Chaco

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad podría hacerse presente en las próximas horas, con una mínima de 19º y una máxima de 31º.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que, a partir de este viernes, podrían darse tormentas fuertes en casi todo el Chaco, debido a que rige un alerta amarillo.

La advertencia está vigente para casi toda la provincia, menos para los departamentos Bermejo, General Dónovan, 1º de Mayo, Libertad y San Fernando, donde se esperan lluvias aisladas por la madrugada, tormentas aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche.

Según el informe de alerta, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora, y ocasional caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

La temperatura de este viernes oscilará entre los 19º y 31º.

Comentarios