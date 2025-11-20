Anuncian alerta amarillo por tormentas para casi todo el Chaco

20 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que la inestabilidad podría hacerse presente en las próximas horas, con una mínima de 19º y una máxima de 31º.

El Servicio Meteorológico Nacional indica que, a partir de este viernes, podrían darse tormentas fuertes en casi todo el Chaco, debido a que rige un alerta amarillo.

La advertencia está vigente para casi toda la provincia, menos para los departamentos Bermejo, General Dónovan, 1º de Mayo, Libertad y San Fernando, donde se esperan lluvias aisladas por la madrugada, tormentas aisladas por la mañana, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche.

 

Según el informe de alerta, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

 

Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora, y ocasional caída de granizo.

 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

 

La temperatura de este viernes oscilará entre los 19º y 31º.

