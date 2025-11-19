SÁENZ PEÑA: CONVOCAN A UNA MARCHA PARA EXIGIR JUSTICIA POR MARÍA LUZ HERRERA LEAÑO

Organizaciones, familiares y vecinos convocan a toda la comunidad a participar de una movilización para exigir verdad y justicia por María Luz Herrera Leaño, joven cuyo paradero continúa siendo un misterio y cuyo cuerpo aún no fue hallado.

Bajo la consigna “Justicia para Luz”, la convocatoria busca visibilizar un reclamo que “atraviesa a todas”, destacando la necesidad urgente de avances en la investigación y respuestas por parte de la Justicia.

El mensaje difundido sostiene: “Exigimos verdad y justicia para Luz. Queremos saber qué pasó con ella. Su cuerpo aún no fue hallado, como ocurrió con Cecilia Strzyzowski. La justicia debe ser igual: condena y cárcel para los culpables”.

📅 Fecha: 20 de noviembre

⏰ Hora: 10:30

📍 Lugar: Juzgado de Garantía de Sáenz Peña, 9 de Julio 361

Los organizadores llaman a no permanecer en silencio y piden a la comunidad acompañar el pedido de justicia y verdad. Además, invitan a compartir la convocatoria para ampliar la visibilidad del caso.

