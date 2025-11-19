Renovación en el INSSSEP: Rafael Meneses asumirá la presidencia

Esta mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero, junto a la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, recibieron a las nuevas autoridades del INSSSEP, oficializando la renovación de la conducción del organismo.

La presidencia quedará a cargo del Dr. Rafael Meneses, un destacado profesional del ámbito de la salud chaqueña, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Programación y Gestión Estratégica. Meneses ha impulsado procesos de modernización e inversión en infraestructura sanitaria, entre ellos la incorporación de equipamiento de alta complejidad, como el angiógrafo del Hospital Perrando.

En la vicepresidencia asumirá Fernando César Alesso, Contador Público, con una sólida formación académica y trayectoria en gestión sanitaria: magíster en Economía y Gestión de la Salud y profesor titular de Administración Sanitaria en la Maestría en Salud Pública de la Fundación H. A. Barceló (CABA).

El gobernador Zdero agradeció y valoró el trabajo realizado por la profesora Irene Dumrauf y todo su equipo al frente del Instituto, y remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo la gestión para dar respuestas a las demandas de los afiliados. «Debemos seguir ordenando el INSSSEP para lograr una atención más eficiente y cercana», sintetizó

