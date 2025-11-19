Mundial 2026: uno por uno, todos los clasificados

La Copa del Mundo ya tiene 42 selecciones clasificadas y aún quedan 6 plazas por definirse entre repechajes europeos y repescas intercontinentales.

Finalizaron las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que ya cuenta con 42 selecciones aseguradas de cara al certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, y que espera por conocer a los últimos clasificados.

El nuevo formato de 48 equipos abre el abanico y ofrece una mezcla de potencias tradicionales, candidatos firmes y sorpresas absolutas como Jordania, Uzbekistán y Cabo Verde, que celebran su primer acceso a la cita máxima.

Entre los clasificados hay siete europeos, seis sudamericanos, ocho asiáticos, nueve africanos, una selección de Oceanía y los tres anfitriones. Todavía quedan 14 boletos disponibles, de los cuales ocho se resolverán de manera directa en las próximas fechas, mientras que los restantes seis surgirán de repechajes cargados de dramatismo.

Cómo se jugarán los repechajes rumbo al Mundial 2026

Las repescas otorgarán seis cupos: cuatro surgirán de la vía europea, donde ya están confirmados Eslovaquia, Ucrania, Irlanda, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte. Las eliminatorias serán a partido único el 26 y el 31 de marzo, con margen mínimo de error.

La repesca intercontinental reunirá a Bolivia, RD Congo, Nueva Caledonia, Irak o Emiratos Árabes y dos selecciones de Concacaf todavía por determinar. De ese cruce saldrán las últimas dos plazas para la Copa del Mundo, con viajes largos y posibilidades concretas para equipos que buscan dar el golpe y entrar al Mundial 2026.

El nuevo formato de 48 equipos abrió el juego para selecciones que antes no tenían acceso y obligó a potencias históricas a disputar repechajes exigentes. El impacto será deportivo, económico y mediático, especialmente para federaciones pequeñas que podrían acceder por primera vez a ingresos relevantes de televisación y patrocinios.

Con 42 selecciones ya dentro y 6 cupos pendientes, marzo será el mes de las grandes definiciones. Hasta entonces, cada partido será determinante para cerrar el recorrido hacia un Mundial que marcará una nueva etapa en la historia del fútbol internacional.

Mundial 2026: todos los clasificados y las plazas que faltan definir

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (6/6): México, Estados Unidos y Canadá, todos por organizadores; y Panamá, Haití y Curazao.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica, España, Escocia, Suiza y Austria

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (4/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (0/2):

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial.

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (7/16)

• Europa (7/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania y República Checa.

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

