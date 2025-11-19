LLA presentó una impugnación contra Capitanich para que no asuma en el Senado

A tres semanas del recambio parlamentario y previo a la jura de los senadores electos, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado debate este miércoles los pliegos de los 24 legisladores electos para la Cámara alta, entre estos, el senador electo por la provincia Jorge Milton Capitanich.

Diario Chaco dialogó con David Serfaty, referente de La Libertad Avanza de Chaco, quien presentó la impugnación contra Capitanich para obtener más información.

Serafaty mencionó que la impugnación la presentó bajo «el artículo 7 del reglamento del Senado de la Nación. Bajo este criterio, yo apelé su idoneidad, respecto a la honestidad, transparencia y conducta ética que tiene que caracterizar a una persona que nos va a representar en la Cámara Alta».

Diego Serfaty, referente de La Libertad Avanza.

En su explicación, el mismo mencionó que esto se debe «a la gran cantidad de causas judiciales y procesos judiciales en su contra. Sin ir más lejos, su vínculo con la familia Sena y ahora la sentencia esperada para el 5 de diciembre en la causa Fútbol para Todos, las fundaciones Sueños Compartidos y Madre Plaza de Mayo. Además de haber maltratado a la prensa en su momento».

Con respecto a cuándo se conocería una decisión que tome la comisión, sostuvo que «cuando tengan lugar a votación tomarán los dictámenes, inclusive los de las minorías, por lo que ya es muy positivo para el Chaco».

fuente:diariochaco

