Limpiaron la Laguna Ávalos y retiraron dos viviendas precarias de la orilla

A uno de los ocupantes se le otorgaron 24 horas para retirar sus pertenencias. El operativo continuará este jueves con apoyo policial.

Personal de la Administración Provincial del Agua llevó adelante un importante operativo en la Laguna Ávalos, en Coronel Falcón y la defensa del Río Negro, para recuperar el área hídrica y proteger la defensa.

Ante ello, se retiró el relleno arrojado ilegalmente; se erradicaron dos ranchos precarios instalados sobre la laguna y la defensa (prohibido por normativa de APA); y se limpió y liberó el sector junto a la Estación de Bombeo Nº 2.

Limpieza de la Laguna Ávalos.

fuente:datachaco

