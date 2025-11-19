Estos son los bienes que la Justicia le decomisará a Cristina Kirchner

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires resolvió este martes avanzar con el decomiso de numerosos bienes registrados a nombre de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, así como de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, para cubrir la suma actualizada de $ 684.990.350.139,86 correspondiente a la condena firme en la Causa Vialidad.

La decisión se toma luego de que la ex mandataria recibiera este año la ratificación de su pena: seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lo mismo ocurrió con otros ex funcionarios y empresarios condenados, cuyas penas también quedaron firmes tras la revisión de la Corte Suprema.

La sentencia había fijado inicialmente un decomiso de $ 84.835 millones, pero el monto fue actualizado tras dictámenes del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, expertos oficiales y fiscales. El tribunal adoptó esa metodología y volvió a intimar a los condenados a afrontar el pago, algo que no ocurrió, por lo que resolvió avanzar sobre el patrimonio.

La resolución incluye propiedades de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, y también bienes registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.

ENTRE LOS INMUEBLES AFECTADOS FIGURAN:

La casa de Cristina Kirchner en El Calafate, ubicada en Avenida 17 de Octubre al 800, con una superficie de 6.001 m².

Diez unidades inmobiliarias en calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridas en 2007.

Un inmueble en 25 de Mayo al 200 y otro en Presidente Néstor Kirchner al 400, también en la capital santacruceña.

Terrenos de grandes dimensiones en el Departamento Lago Argentino, comprados entre 2002 y 2008, donde se levantó el Complejo Hotel Los Sauces, también investigado en otra causa judicial.

Dos predios de alto valor catastral: uno de 44.106 m² y otro de 87.046 m², incorporados en 2007.

Si estos activos no alcanzaran para cubrir el total, la Justicia prevé ejecutar bienes de otros condenados como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.

LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO KIRCHNER

El patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner ha sido objeto de análisis judicial y periodístico durante dos décadas. Según declaraciones juradas y reconstrucciones de Infobae:

En 2003, al asumir Néstor la presidencia, declararon $7 millones y 25 propiedades.

En 2007, ya con Cristina en el Ejecutivo, el patrimonio informado ascendía a $25,5 millones y 44 propiedades.

En 2008, tras nuevas adquisiciones, el patrimonio declarado trepó a $47,3 millones, incluyendo el futuro hotel Las Dunas.

Para 2015, último año de mandato, los activos informados superaban los $72 millones.

En 2016, Cristina cedió en vida el 50% de 26 propiedades, fondos, depósitos y acciones a sus hijos, en medio del avance de causas como Hotesur, Los Sauces, Dólar Futuro y la propia Vialidad.

Con la condena ya firme y el monto actualizado, el decomiso dispuesto por el TOF 2 constituye uno de los procedimientos patrimoniales más grandes en la historia judicial argentina. La ejecución avanza sobre inmuebles clave en Santa Cruz y propiedades vinculadas al entramado empresarial investigado por corrupción en obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

