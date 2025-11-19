Cristina tendrá visitas limitadas en su domicilio: así será el nuevo régimen

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió imponer un régimen de visitas más estricto para Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Jorge Gorini, Gustavo Giménez Uriburu y Andrés Basso, luego de que la exmandataria recibiera a nueve economistas en una reunión grupal que nunca había sido autorizada en esos términos.

Según fuentes judiciales, la foto que la propia Cristina publicó por el Día del Militante fue considerada «una provocación», ya que cada visitante había sido autorizado de manera individual y sin constatar que ingresarían como comitiva.

Cómo será el nuevo régimen

El tribunal definió dos restricciones centrales:

Máximo de 3 o 4 visitantes por vez.

Frecuencia limitada a una o dos visitas por semana.

Además, se emitirá un percibimiento por incumplimiento, una advertencia formal ante cualquier violación del nuevo esquema.

Las medidas se enmarcan en las condiciones establecidas en junio, cuando el TOF 2 exigió una lista detallada de familiares, custodios, médicos y abogados habilitados para ingresar sin autorización judicial. Para el resto de las personas, cada pedido debe ser tramitado y justificado caso por caso ante el juez Gorini.

El motivo del endurecimiento

En la reunión cuestionada, las solicitudes fueron presentadas de manera individual y sin aclarar que la visita sería simultánea. Ese vacío permitió el ingreso del grupo completo, algo que el Tribunal ahora busca evitar fijando cantidades máximas y controles más precisos.

Según pudo saber TN, la visita colectiva habría sido el punto de inflexión que llevó al tribunal a revisar el esquema vigente.

Visitas vip bajo autorización previa

Por fuera del grupo exceptuado, todas las personalidades que visitaron a la expresidenta debieron gestionar permisos individuales: entre ellos, Lula Da Silva, el gobernador Ricardo Quintela, el músico Silvio Rodríguez, referentes de La Cámpora y otros dirigentes políticos.

Con el nuevo régimen, esos pedidos seguirán siendo evaluados caso por caso, pero con límites estrictos de cantidad y frecuencia.

