Cinco años después, Emmita emprende nuevos desafíos: inició la adaptación para primer grado

Hay historias que atraviesan el paso del tiempo y este es el caso de Emmita. Hoy a cinco años de haber llegado a los corazones de todos los chaqueños su historia tiene un nuevo capítulo.

Aquella bebé que conocimos todos hoy ya es una niña de 5 años que se encuentra próxima a iniciar primer grado.

Con esa valentía que la caracteriza, Emmita comenzó en octubre la adaptación para el próximo año comenzar primer grado.

«Cerramos los ojos y de golpe nuestra niña empieza a pensar en la primaria, nuestra niña va con todo» , manifestaron sus padres respecto a esta nueva parte de la historia que comienzan a escribir con su hija.

LA HISTORIA DE EMMITA

Emmita junto a su papá en una entrevista para Diario Chaco en noviembre de 2024

Emmita tenía apenas 6 meses cuando sus padres, Enzo Gamarra y Natalí, escucharon las palabras que ningún padre está preparado para oír: Atrofia Muscular Espinal (AME) tipo 1.

Primero fueron pequeñas señales, movimientos que ya no aparecían, fuerzas que se iban apagando, y luego la confirmación: un estudio enviado a Estados Unidos que llegó en plena pandemia.

El mundo estaba detenido, los hospitales colapsados por el COVID-19, pero esta familia tuvo que emprender un viaje urgente y silencioso: pedir la derivación al Hospital Garrahan e irse en auto a Buenos Aires, atravesando controles, restricciones y miedos. Todo para intentar ganarle tiempo a una enfermedad que no espera.

Emmita en el momento de la campaña

En el Garrahan empezó el tratamiento con Spinraza, pero Enzo y Natalí no se conformaron. Buscaron, investigaron, preguntaron. Así apareció Zolgensma, el medicamento más caro del mundo. No estaba aprobado en Argentina y ninguna obra social lo cubría. El tiempo corría: la medicación debía aplicarse antes de los 2 años de vida.

Fue así que un día conocimos «Todos con Emmita», la compaña que nació sin pensarlo en una sala de espera del sanatorio Güemes.

«Estábamos mal dormidos, no pensábamos en nada», recuerda Enzo. Solo sabían que su hija necesitaba una oportunidad.

La campaña por Emmita provocó una movilización pocas veces vista en Chaco. Empanadas, rifas, ventas, alcancías improvisadas, donaciones desde cada rincón. La historia corría de boca en boca, de celular en celular, en radios, escuelas, comercios. Y cuando el país ya empezaba a mirar, ocurrió algo que aceleró todo: Santi Maratea apareció en escena.

El influencer, que venía organizando colectas solidarias para distintas causas, recibió miles de mensajes que le hablaban de Emmita. Dudó, preguntó, investigó. Y cuando confirmó que la compra era al dólar oficial, decidió sumarse.

Emmita y sus padres junto a Santi Maratea

«Se recaudaban 100 mil dólares por día» , cuenta Enzo. Ellos no dormían. No procesaban. Solo esperaban. Hasta que una noche llegó la llamada: Habían alcanzado los 2 millones de dólares. La campaña había logrado lo imposible.

Reunir el dinero fue solo el primer paso. Hubo que hacer trámites, gestiones, autorizaciones internacionales. Tardaron 20 días en completar todo. Y entonces, cerca del primer cumpleaños de Emmita, la medicación llegó.

Emmita en el momento de la campaña junto a sus padres

La aplicación se realizó en el Hospital Italiano. Eran tiempos de pandemia: solo los abuelos pudieron saludarla desde lejos. Pero esa inyección marcó el comienzo de su nueva vida.

