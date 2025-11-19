Buscan desesperadamente a dos hombres que habrían desaparecido en el río Bermejo

Hasta el momento no se conocen las identidades ni las circunstancias de la desaparición, mientras la Policía continúa con el rastrillaje en la zona.

Durante la tarde de este miércoles, cerca de las 15:50, la Comisaría de Puerto Eva Perón recibió un llamado de emergencia que alertaba sobre la desaparición de dos hombres en las aguas del río Bermejo.

Según informaron fuentes policiales, el aviso ingresó a través de un llamado telefónico que señalaba que dos hombres se habrían en la zona. De inmediato, el jefe de la dependencia, subcomisario Jorge Ismael Díaz, dispuso el envío de personal al lugar para iniciar las primeras tareas de rastrillaje.

Hasta el momento no se brindaron detalles sobre la identidad de los desaparecidos ni las circunstancias que derivaron en la situación.

fuente:diariochaco