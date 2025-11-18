Una pareja resultó herida tras el vuelco de su auto en Ruta 5

El accidente ocurrió este lunes por la tarde, a 25 kilómetros de Santa Sylvina. Las dos personas fueron trasladadas al hospital de General Pinedo.

Una pareja de 32 años resultó herida este lunes último por la tarde después de que el auto en el que viajaban volcara sobre la Ruta 5, a unos 25 kilómetros de Santa Sylvina.

El vehículo, un Volkswagen Gol, era conducido por un hombre que iba acompañado por su esposa. Ambos fueron trasladados en un vehículo particular hasta el hospital de General Pinedo para recibir atención médica.

De acuerdo con el testimonio de los ocupantes, perdieron el control del automóvil y terminaron volcados al costado del camino. Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas del siniestro.

fuente:diariochaco

Comentarios