Un ciudadano fue demorado tras arrojar piedras a un sanatorio céntrico

El hecho se dio este lunes por la siesta, cuando trabajadores del lugar llamaron al 911 para informar sobre la situación. Intervino la Policía y demoraron a un sujeto.

En horas de la tarde del lunes, alrededor de las 15:25, efectivos del Cuerpo de Operaciones Motorizadas intervinieron en un hecho en avenida Sarmiento 395, donde un hombre fue señalado por ocasionar daños materiales en el Sanatorio Sarmiento.

Un llamado al 911 informó que un individuo arrojaba piedras contra el establecimiento de salud.

Trabajadores del lugar, relataron a los agentes que momentos antes, un hombre había lanzado piedras, provocando la rotura de un cartel en la fachada.

Tras la denuncia, efectivos procedieron a la demora de un hombre de 32 años y lo trasladaron a la Comisaría Segunda de Resistencia.

