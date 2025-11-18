Ruta 16: una camioneta chocó contra un acoplado detenido y el conductor sufrió lesiones

Un siniestro vial se registró en la mañana de este martes en el kilómetro 83 de la Ruta Nacional N°16, a la altura de La Escondida, cuando una camioneta Fiat Fiorino colisionó contra la parte trasera de un acoplado que había quedado detenido sobre la calzada tras un desperfecto mecánico. El conductor del vehículo menor sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar.

De acuerdo con el informe de la Comisaría de La Escondida, el hecho se produjo cerca de las 6:15. El camión involucrado es un Mercedes Benz 332 con acoplado MIC de tres ejes, conducido por H.D.Y, de 39 años, oriundo de La Banda (Santiago del Estero), quien viajaba acompañado por su hermano H.D.Y, de 48.

Los transportistas informaron que trasladaban fibra de algodón y que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que el acoplado quedara detenido y ocupando parcialmente la cinta asfáltica del carril descendente de la ruta.

En ese contexto, una Fiat Fiorino blanca, guiada por C.D.C.E, de 38 años, oriundo de General Ramírez (Entre Ríos), circulaba en el mismo sentido y terminó impactando contra la parte trasera del acoplado detenido.

El conductor explicó que transportaba «genética para cerdos (semen)» al momento del choque.

Tras el impacto, C.D.C.E presentó escoriaciones en los brazos, heridas consideradas de carácter leve. Fue atendido por el médico del hospital local, Dr. Sergio Diyusepe, quien determinó que no era necesario su traslado: recibió curaciones en el lugar y fue dado de alta. Los ocupantes del camión no sufrieron lesiones.

La Policía continúa con las diligencias de rigor para completar las actuaciones correspondientes y determinar las condiciones previas al siniestro.

