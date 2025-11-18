Ordenan a los diputados salientes a entregar sus despachos: sin devolución, no cobran la última dieta

La orden apunta a reforzar la trazabilidad del patrimonio público antes de la renovación parlamentaria y establece sanciones económicas y judiciales para los incumplimientos.

La presidencia de la Cámara baja instruyó a los legisladores que concluyen su mandato a devolver oficinas, mobiliario y equipos antes del 10 de diciembre. Si no lo hacen, se descontará el valor de lo adeudado y podrían enfrentar acciones judiciales.

La Cámara de Diputados dispuso que todo legislador que finalice sus funciones deberá restituir —sin excepciones— los espacios y bienes asignados durante su mandato: oficinas, despachos, dependencias, muebles y equipamiento informático. La última dieta quedará condicionada a esa entrega. Solo se liquidará una vez verificada la devolución completa de los bienes públicos.

La resolución, fechada el 14 de noviembre, se alinea con la inminente renovación parlamentaria del 10 de diciembre. Hasta el 9, quienes dejan sus bancas deberán entregar lo recibido. El fundamento central de la medida se apoya en la obligación constitucional y legal de garantizar una administración transparente de los recursos del Estado, tal como establecen la Ley 24.156 de Administración Financiera y la Ley 25.188 de Ética Pública.

En los considerandos, la Cámara advierte que la falta de restitución «afecta la correcta administración del patrimonio institucional». Por eso, si un diputado omite devolver bienes, se descontará de su última dieta el monto equivalente, conforme a la valuación prevista en la normativa vigente. Y si el valor supera la liquidación final, el legislador deberá cubrir la diferencia; de no hacerlo, el caso pasará al Servicio Jurídico Permanente para iniciar las acciones judiciales correspondientes.

El Gobierno confirmó que convocará a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre para empujar un paquete de proyectos pesados: Presupuesto 2026, reformas laboral y tributaria, y el nuevo Código Penal prometido en campaña. Dada la envergadura de la agenda, no se descarta que el período especial se extienda hasta febrero.

La negociación quedará en manos del equipo político más cercano al Presidente electo. Encabezan ese eje el próximo ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; y Patricia Bullrich, quien combina su rol en el Gabinete con su banca en el Senado. Serán semanas de alta temperatura parlamentaria.

