Las Palmas: Sameep realiza trabajos en el equipo de bombeo

En el marco del Programa de Mantenimiento de Servicios que Sameep ejecuta en toda la zona, y tras la reciente intervención de saneamiento de cuencas cloacales realizada en La Leonesa, la empresa avanza ahora con trabajos destinados a optimizar los equipos de bombeo en la toma de río, de Las Palmas .

El objetivo es fortalecer la prestación del servicio de agua potable para usuarios de La Leonesa, Las Palmas y General Vedia, y los parajes Naranjito y San Carlos.

Actualmente, los agentes de Sameep llevan adelante el reemplazo del eje en uno de los tres equipos de bombeo que integran la toma del río en Las Palmas. Durante el desarrollo de los trabajos podrían registrarse momentos de baja presión, aunque se trata de situaciones temporales. Una vez finalizadas las tareas, se espera que el sistema opere con mayor eficiencia.

El objetivo es tener todas las instalaciones en condiciones. El vocal de Sameep, Rubén Custiniano, destacó que «estas tareas de mantenimiento se realizan con el objetivo de optimizar el servicio de agua potable en la zona, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de la temporada estival, donde habrá más demanda del servicio».

Asimismo, remarcó que «el objetivo es tener todas las instalaciones en condiciones para ofrecer una mejor prestación y actuar con rapidez ante cualquier contingencia para que no se resienta el servicio».

