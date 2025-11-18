Detienen en Corrientes a un taxista buscado por transportar cocaína

Lo investigaban desde mayo pasado por su participación como «coche puntero» de un transporte de 9 kilos de cocaína. Está imputado por transporte de estupefacientes y en prisión preventiva.

Un taxista investigado por haber participado en una operación de tráfico de 9 kilos de cocaína fue detenido a principios de este mes en Paso de los Libres, Corrientes, cuando intentaba cruzar a Brasil.

El personal de la Dirección Nacional de Migraciones advirtió que había sido dictada su orden de captura nacional e internacional por el fuero federal de Salta, donde ahora se encuentra detenido con prisión preventiva, por su presunta intervención en el delito de transporte de estupefacientes.

La detención se produjo el 3 de noviembre pasado, cuatro días después de que el imputado, Álvaro Facundo Luján, lograra escapar del personal de la Gendarmería Nacional en San Miguel de Tucumán, donde reside.

El 5 de noviembre, la jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, declaró la legalidad de la detención de Luján, hizo lugar a su imputación por transporte de estupefacientes, en grado de coautor, y dispuso su prisión preventiva.

La pesquisa se había iniciado el 20 de marzo pasado, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo una camioneta Toyota Hilux en el puesto de control El Naranjo, ubicado en Rosario de la Frontera, en el sur provincial.

Durante el control rutinario, los gendarmes advirtieron que los tornillos de las ruedas del vehículo habían sido removidos. Ese fue un indicio suficiente para avanzar con una requisa más profunda, con la intervención de la fiscalía. Como resultado de ello, se detectó droga en dos de los neumáticos.

En la rueda izquierda trasera se hallaron nueve paquetes, mientras que en la delantera del lado derecho había un «ladrillo» más. En total, se secuestraron 9,400 kilogramos de cocaína, con pureza de hasta 89% y capaz de producir más de 72 mil dosis.

Por esa razón, el conductor de la camioneta, Delmiro Prado, fue imputado del delito de transporte de estupefaciente, en carácter de autor. El transportista declaró que había salido de la localidad de San Luis y que se dirigía de regreso a Tucumán.

La fiscal subrogante precisó que, a partir de pesquisas realizadas en función de datos extraídos del teléfono celular secuestrado al imputado y de otras tareas de inteligencia criminal, se pudo establecer la participación del taxista Luján en ese transporte de drogas, por lo que el 23 de mayo la fiscalía fue autorizada a seguir esa línea de investigación.

De esta manera, el MPF estableció que Luján había realizado un trayecto tipo «coche puntero» de la camioneta que era conducida por Prado, según el análisis del geoposicionamiento de su teléfono celular el día del procedimiento.

Fuente:datachaco

