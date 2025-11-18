Definen el jury en el juicio político a Julieta Makintach por su rol en el documental sobre Diego Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer este martes el veredicto del jury contra la jueza acusada de permitir la grabación del proceso legal en San Isidro.

La -todavía- jueza bonaerense Julieta Makintach enfrentará este martes el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento que investigó su participación en la grabación de un documental sobre el juicio al equipo médico de Diego Maradona.

Además de haber sido suspendida en su rol de jueza, Makintach fue apartada de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y quedó imputada en una causa penal que tramita en la UFI N°1 de San Isidro.

La otrora integrante del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Isidro (al que llegó de manera coyuntural para entender en el juicio por la muerte de Diego Maradona), está acusada por el uso de «recursos del Estado» para impulsar «un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia», según señaló en su alegato de la semana pasada la fiscal Ana Duarte.

En calidad de representante de la Procuración General bonaerense Duarte señaló que Makintach «mintió, presionó y abusó del poder», y dio por constatadas «todas las acusaciones» en su contra, desde que conocía a la productora del fallido documental hasta la utilización de las instalaciones de los Tribunales de San Isidro para una entevista previa al comienzo del juicio por la muerte de Diego Maradona, que tuvo que ser anulado.

Fuentes del caso informaron que la audiencia de este martes comenzará a las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicada en 7 y 49, en la ciudad de La Plata.

El Colegio de Abogados de San Isidro y la fiscal Duarte solicitaron la destitución de Julieta Makintach, pero su defensa pidió la absolución y la aceptación de la renuncia presentada por la magistrada.

La todavía jueza Makintach sostuvo hasta hace poco que «no había documental», pero en mayo de este año fue publicado un adelanto del proyecto con imágenes obtenidas entre febrero y marzo, cuando acababa de empezar el juicio.

«El que hubo, ya salió a la luz y no era mío», sostuvo Makintach respecto al proyecto audiovisual, pero en el trailer del fallido proyecto se la ve en cámara llegando en su auto al edificio de los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, en San Isidro, donde ofrece una entrevista en su despacho y es filmada en el interior de la sala donde se realizaban las audiencias.

Julio Rivas, uno de los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque; el titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 del Departamento Judicial de San Isidro, Maximiliano Savarino (fue denunciado por presunto falso testimonio agravado); la amiga íntima de la sindicada María Vidal Alemán; el letrado Fernando Burlando; el fiscal Patricio Ferrari; Gianinna Maradona y Jorge Barrera (ex alumno de la jueza) fueron algunos de los testigos que comparecieron en la capital bonaerense.

