Buscan una familia para adoptar a un adolescente de 14 años

18 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

Está abierta la convocatoria a personas que vivan en el Chaco y estén dispuestas a adoptar o ser referentes afectivos de un adolescente de 14 años, con el objetivo de brindarle un ambiente familiar de amor, alegría, contención y respeto.
El joven está escolarizado con apoyo especial y cuenta con CUD. Presenta desafíos en su desarrollo y tiene acompañamientos que ayudan a su evolución. Le encanta dibujar y muestra mucho interés por el arte. Practica fútbol y atletismo. Es tranquilo, amable y resiliente.

Quienes tengan deseos de asumir este compromiso pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes (0362-4453870/73, internos 166 y 167) o el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia de General San Martín (03725-422238) de 7 a 13 en días hábiles.

O bien escribir a los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia.gsm@justiciachaco.gov.ar.

