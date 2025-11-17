Zdero se reunió con Adorni y Santilli en Casa Rosada

En la mañana de este lunes, el gobernador, Leandro Zdero fue recibido en Casa Rosada por el ministro del Interior, Diego Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Fue en el marco del encuentro pactado para avanzar con las negociaciones con las provincias para sancionar el Presupuesto 2026, cuyo proyecto será elevado en sesiones extraordinarias, y la reforma laboral.

Junto a Zdero estuvieron el ministro de Hacienda y Finanzas provincial, José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico, Guillermo César Agüero.

«Las reuniones con los gobernadores están organizadas para escuchar la agenda de ellos y la del Presidente. Y la agenda de Javier Milei es clara: consenso sin perder el equilibrio fiscal, Presupuesto 2026, modernización laboral, reforma tributaria y reforma penal», habían expresado desde Presidencia en la previa al encuentro.

Con ese panorama, el Ministro del Interior mantuvo reuniones con 10 gobernadores, en los últimos días, y espera esta semana terminar con los mandatarios que faltan, entre ellos Alberto Weretilneck, de Río Negro; Jorge Macri de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Hugo Passalacqua, Misiones; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Gustavo Valdés, de Corrientes; Claudio Poggi, de San Luis; y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero.

