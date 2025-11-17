Zdero habló del accidente que involucró a su hermano y dijo que se cumplirá la ley «sin distinción»

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, se refirió accidente ocurrido en Quitilipi durante la madrugada del sábado, en el que falleció un peatón y cuyo conductor de la camioneta involucrada era su hermano, de 57 años . A través de un comunicado, el mandatario manifestó su acompañamiento a la familia de la víctima y remarcó que el caso debe avanzar «sin distinción alguna» en el marco de la ley.

«Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna», expresó Zdero.

El siniestro se registró alrededor de las 5 de la mañana de este sábado sobre el acceso Juan D. Perón, en Quitilipi. Según el informe policial, una camioneta Ford Ranger blanca, conducida por un hombre de 57 años, impactó contra un peatón que caminaba por la zona.

La víctima sufrió un traumatismo encefalocraneano grave y falleció en el lugar. Personal de salud arribó rápidamente al sitio, pero solo pudo confirmar la muerte. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local por un móvil tanatológico de Bomberos.

Efectivos de la División Criminalística de Sáenz Peña realizaron las primeras pericias en el lugar del hecho, mientras que agentes de Tránsito y Patrulla Vial efectuaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó 0,00 g/l.

La Fiscalía N° 3, a cargo del doctor Marcelo Soto, ordenó que el conductor sea notificado en la causa por «Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito».

