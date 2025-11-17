Tras la condena por Cecilia, los Sena vuelven a juicio: ahora por lavado de dinero

Tras el histórico juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña volverán al estrado. Se confirmó que el matrimonio irá a juicio por presunto lavado de dinero de fondos públicos recibidos mediante la Fundación Doctor Saul Andrés Acuña.

El juez federal de Resistencia, Ricardo Mianovich elevó a juicio oral y público a Sena y Acuña, por pedido del fiscal federal Patricio Sabadini. La investigación inició en 2023, luego de que encontraron 6 millones de pesos durante el allanamiento que realizaron en la casa de los Sena por el femicidio de Cecilia.

A partir de allí, paralelamente avanzó una causa contra el matrimonio. La investigación indicaba que ambos lideres piqueteros realizaron presuntas maniobras con el objetivo de poner en circulación fondos de origen ilícito, provenientes de hechos de corrupción o defraudación a la administración pública provincial.

La investigación menciona que dichas maniobras se realizaron mediante la fundación creada y conducida por ambos, que trabajaba casi exclusivamente para el Estado.

Según la Fiscalía, la fundación facturó en 2022 «más de $ 35.125.194 al Ministerio de Infraestructura y más de $ 15.368.385 al IAFEP en 2022, llegando en 2023 a facturar $ 186.032.861 al mismo organismo».

Además, detectaron un faltante de $ 62 millones en la fundación que iba a ser «destinados a la construcción de cuarenta viviendas sociales». De acuerdo a la investigación, con dichos fondos, Sena y Acuña compraron bienes a nombre de la fundación, entre los que se encuentran cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una camioneta Ford, tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un rastrojero y una motocicleta.

En su dictamen, el fiscal sostuvo: «Se atribuye a los Sres. Emerenciano Sena y Marcela Verónica Acuña haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud, lo que se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados».

El fiscal también menciona el informe de la Unidad de Reunión de Información de Gendarmería Nacional, que observó «numerosos tránsitos migratorios» del matrimonio a Paraguay, Uruguay, Brasil a Italia, que «no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos».

fuente:diariochaco

Comentarios