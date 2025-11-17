Presunto violador denunció que fue abusado por otros presos en una comisaría

Un hombre detenido en la Comisaría Primera de Sáenz Peña por un presunto intento de abuso sexual, denunció que fue víctima de agresión y violación por parte de otros dos presos por causas de robos.

De acuerdo a la información oficial, el caso ocurrió este domingo, en horas de la madrugada, en la celda N° 2 de dicha comisaría. Según el parte, el denunciante se encontraba tomando mates cuando en un momento fue atacado por los otros dos presos, quienes habrían consumido pastillas.

Según la denuncia, los atacantes, identificados como «Cucaracha» y «Com», quienes se encuentran detenidos por causas de robo, lo golpearon con cintos y puños y luego lo apuñalaron con un arma blanca casera. Tras esto, lo habrían atado de pies y manos, abusaron de él y arrojaron agua hervida en una de sus manos y partes íntimas. Según el relato, lo amenazaron con apuñalarlo otra vez si le gritaba al llavero.

Informaron que el hombre se encuentra detenido desde el 23 de septiembre en dicha comisaría y que, tras el hecho, solicitó ser examinado y confirmó que accionará penalmente.

