Milei viajará a Washington para asistir con Trump al sorteo del Mundial 2026

La visita incorpora un componente diplomático a un evento deportivo que reunirá a líderes, delegaciones internacionales y autoridades de la FIFA.

Javier Milei viajará el 5 de diciembre a Washington para presenciar el sorteo del Mundial 2026 desde un palco oficial junto a Donald Trump. La cita, en el Kennedy Center, no solo marcará el inicio formal del torneo sino también un nuevo gesto político en la sintonía entre ambos presidentes.

La confirmación llegó desde organizadores vinculados al evento, que detallaron que la ceremonia se realizará a las 14:00 en la sala principal del emblemático auditorio, con capacidad para 2.442 personas. El espacio fue puesto a disposición a partir de las gestiones de Trump y su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Milei y Trump compartirán la jornada en la que se definirán los grupos del primer Mundial de 48 selecciones, con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Será un acto que reunirá autoridades deportivas, delegaciones internacionales y funcionarios de los países participantes, en un operativo que concentrará la atención mediática global.

La FIFA eligió el Kennedy Center como sede del sorteo por su infraestructura y visibilidad institucional. Desde allí, ambas delegaciones seguirán la conformación de los grupos y el armado preliminar del calendario.

Este será el decimoquinto viaje de Milei a Estados Unidos desde su asunción. Su presencia forma parte de la agenda oficial vinculada a la Copa del Mundo 2026 y se inscribe en la dinámica creciente del vínculo bilateral.

Cómo será el Mundial 2026

El torneo utilizará 16 sedes distribuidas en los tres países anfitriones. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras que la final se jugará en el MetLife Stadium, en Nueva York. El sorteo del 5 de diciembre definirá los grupos y el orden de los partidos, paso decisivo para el armado del fixture completo.

fuente:datachaco

