Le dieron la libertad al abogado Boniardi Cabra bajo estrictas condiciones

Este lunes la fiscal N° 3, Rosana Soto, resolvió otorgar la libertad a Nicolás Boniardi Cabra, quien se encontraba detenido acusado de turbación en el ejercicio de las funciones públicas en concurso real con amenazas simples.

Si bien recuperó la libertad, Boniardi Cabra permanece alojado en la Comisaría Primera de Resistencia hasta que se formalicen los trámites correspondientes, según precisó el comunicado oficial.

La fiscal Soto dispuso una serie de conductas obligatorias como requisitos para que el imputado continúe en libertad. Entre ellas se destacan: fijar y mantener un domicilio estable, permanecer a disposición del órgano judicial y asistir a todas las citaciones que se le formulen, solicitar autorización previa para ausentarse de la jurisdicción, abstenerse de realizar actos que obstaculicen la investigación, especialmente aquellos que puedan afectar el descubrimiento de la verdad y prohibición de acercamiento a los funcionarios judiciales vinculados a la causa y a las instalaciones judiciales donde ocurrieron los hechos que motivaron su detención.

Boniardi Cabra fue detenido por un episodio que involucró una presunta turbación del ejercicio de funciones públicas junto con amenazas simples en el marco del desarrollo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. La investigación continúa su curso mientras la Fiscalía evalúa nuevas medidas y define próximas citaciones.

fuente:diariochaco

