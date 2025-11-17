Justicia divina: cayó el hombre que robó el celular de un sacerdote en plena misa

La Policía de Charata detuvo este domingo al hombre acusado de robarle el teléfono celular a un sacerdote mientras celebraba la misa en la iglesia Perpetuo Socorro. El hecho, ocurrido el viernes y viralizado en redes sociales, preocupó a la comunidad, que difundió las imágenes de las cámaras de seguridad para intentar identificar al responsable.

El robo tuvo lugar el 14 de noviembre cerca de las 22.30, cuando el padre Javier Fustijaler, de 36 años, se encontraba oficiando la misa. En ese momento, un sujeto ingresó silenciosamente al edificio religioso y sustrajo un Samsung A35 color gris, que tenía la funda transparente y el DNI del sacerdote dentro del protector. Aunque el sacerdote inicialmente optó por no denunciar el hecho, la intervención policial se activó por oficio al analizarse los registros fílmicos del templo.

La investigación, realizada por la División Investigaciones Complejas y personal del Servicio Externo de Charata, permitió identificar al sospechoso: C.V.H., conocido como «Kekey», de 29 años.

En ese marco, este domingo, alrededor de las 17:40, agentes que patrullaban la zona del barrio Norte de la localidad lo divisaron caminando por calles San Lorenzo y Vieytes. Al interceptarlo e identificarlo, confirmaron que se trataba del hombre visto en las cámaras. Tras realizarle un cacheo preventivo, encontraron entre sus prendas el teléfono celular denunciado como sustraído.

El dispositivo fue secuestrado mediante acta formal y «Kekey» fue trasladado a la Comisaría Segunda de Charata, previo examen médico, para continuar con los procedimientos legales.

El robo se conoció rápidamente a través de redes sociales, donde feligreses difundieron las imágenes del delincuente captadas por las cámaras de seguridad de la iglesia ubicada en Monseñor de Carlo y Rivadavia. Vecinos pidieron colaboración para identificarlo, mientras la policía llevaba adelante la búsqueda.

Con la detención realizada este domingo y el teléfono recuperado, el caso quedó esclarecido. La comunidad, que había seguido con atención la difusión del hecho, celebró que el responsable fuera finalmente encontrado.

Comentarios