El dólar oficial registra su quinta baja consecutiva y se vende a $ 1415

17 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

En paralelo, el dólar blue cerró con una compra de $1.415 y una venta de $1.435, marcando una ligera suba del 0,35 %.

Este lunes, el dólar volvió a mostrar movimientos en el mercado cambiario argentino, con leves retrocesos en varias de sus cotizaciones, aunque todavía se mantiene en valores altos.

En el mercado informal, el dólar blue cerró con una compra de $1.415 y una venta de $1.435, marcando una ligera suba del 0,35 %.

En tanto, el dólar oficial terminó la jornada con una compra de $1.365 y una venta de $1.415, lo que representa una baja cercana al 0,73 %.

En los dólares financieros también se registraron variaciones: el MEP cotizó con compra a $1.445,70 y venta a $1.446,50, mientras que el contado con liquidación operó entre $1.486,30 y $1.487,10.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, quedó en $1.839,50, mostrando una baja del 0,70 %.
Y en el mercado cripto, la cotización del USDT se ubicó con compra a $1.467,51 y venta a $1.484, también con un leve descenso.

fuente:diariochaco

Comentarios

Te Puede Interesar

Niremperger: “Prevemos que vamos a tener casi el 90% de las autoridades de mesa presentes”

[...]

Fiscal de Cámara ordenó archivar causa contra el juez Mario Ghidini

[...]

Brutal crimen en Tres Isletas: un hombre asesinó a otro mientras dormía con una mujer y luego se disparó en la cabeza

[...]