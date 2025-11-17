Buscan intensamente a dos mujeres desparecidas en Resistencia

La Policía del Chaco investiga dos desapariciones ocurridas en las últimas horas en distintos barrios de Resistencia. En ambos casos, las denuncias fueron radicadas por familiares directos y la Justicia ordenó activar de inmediato el protocolo de búsqueda de personas.

Buscan a Tamara Gisella Martínez, de 26 años, desaparecida desde el domingo

La Comisaría Cuarta tomó intervención cerca de la medianoche de este domingo, cuando una mujer de 52 años, denunció la desaparición de su sobrina Tamara Gisella Martínez, de 26 años.

Según relató, la joven se ausentó el 9 de noviembre alrededor de las 13:30 del domicilio ubicado en el barrio Carpincho Macho, luego de una discusión vinculada al cuidado de su hijo de 6 años, quien padece retraso madurativo.

La denunciante señaló que Tamara abandonó la vivienda dejando al niño a su cargo y que no es la primera vez que se ausenta por varios días, aunque siempre había regresado. Actualmente la joven no mantiene comunicación con sus padres.

La joven mide 1,70 metros, tiene cabello negro, ojos marrones oscuros, tez trigueña, en específico tiene tatuaje en antebrazo izquierdo y cicatriz en el tabique nasal. Usa anteojos. La última vez que fue vista fue con pantalón elastizado negro, remera verde agua, zapatillas negras y mochila roja.

La Fiscalía en turno dispuso activar el Protocolo de Búsqueda de Personas, y se dio intervención a Prensa Policial y a la División Búsqueda de Personas. La familia autorizó la difusión de la fotografía de la joven.

Desaparición de María Daniela Maidana, de 32 años, vista por última vez tras visitar a su pareja

También en la noche de este dominog, la Comisaría Séptima Metropolitana recibió otra denuncia por desaparición. En este caso, una mujer de 58 años, informó que su hija María Daniela Maidana, de 32 años, se ausentó de su domicilio alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, dejando incluso su teléfono celular en la vivienda.

Ante la falta de respuesta, la denunciante se dirigió al domicilio de la pareja de la joven, quien indicó —junto a su madre— que María Daniela estuvo allí hasta aproximadamente las 8:30, momento en el cual se retiró sin que supieran hacia dónde se dirigía.

Características físicas y vestimenta al momento de ausentarse: la mujer 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño y lacio, ojos marrones y tez trigueña.

Tiene Tatuajes: una flor en pantorrilla derecha, un diseño en muslo derecho y varios tatuajes en brazo y hombros. La última vez que fue vista vestía una calza negra, remera roja y campera azul.

La madre entregó fotografías y autorizó su difusión. La Fiscalía de Género ordenó remitir las actuaciones a la Comisaría Quinta y activar el protocolo de búsqueda.

