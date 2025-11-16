Tras el veredicto, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso recuperaron su libertad

El hombre fue declarado culpable del delito menor de encubrimiento simple mientras que la mujer fue encontrada no culpable.

Este sábado, luego de la lectura del veredicto contra los siete imputados por el homicidio de Cecilia Strzyzowski, dos de ellos recuperaron su libertad.

Gustavo Melgarejo fue declarado culpable del delito menor de encubrimiento simple mientras que Griselda Reinoso fue encontrada no culpable, por lo cual recuperó su libertad en forma automática.

Melgarejo, por su parte, fue defendido por Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz, quienes solicitaron su pedido de libertad.

La jueza técnica del caso, Dolly Fernández, consideró que el hombre cumplió el mínimo de sentencia, motivo por el cual tenía que dictar la libertad, más allá de no haber convocado todavía a la audiencia para fijar las condenas.

