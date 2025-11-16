Intervenciones policiales terminaron con tres detenidos por diferentes delitos

Tres hombres fueron detenidos por ilícitos de distintas caraterísticas en la capital chaqueña, durante la madrugada de este domingo.

Diferentes divisiones de la Policía del Chaco lograron detener a tres sujetos en diferentes circunstancias. Intervinieron policías, caminantes, efectivos de la Comisaría Primera y de la Comisaría Sexta, en la madrugada de este domingo.

Sobre calles Juan Domingo Perón y Donovan, a las 3:20, agentes de la División Caminantes redujeron a un joven de 20 años que protagonizaba disturbios en la vía pública. Durante la requisa, encontraron que el mismo era portador de un arma blanca, siendo un cuchillo de 20 centímetros. Tras llevarlo a la división de Medicina Legal, el autor del hecho fue puesto bajo arresto en la Comisaría Segunda.

A las 4:50, la Comisaría Primera recepcionó la denuncia sobre un delincuente que forzaba las puertas de autos estacionados sobre Ameghino y calle 6. A la llegada del móvil policial, el delincuente intentó ocultarse entre los autos, pero fue hallado, reducido y revisado, hallándose en su poder un destornillador con el cual pretendía invadir los vehículos. Finalmente, fue puesto bajo arresto en la propia dependencia policial.

Sobre avenida Belgrano, un grupo de motociclistas realizaba maniobras peligrosas hasta la intervención de efectivos de la Comisaría Sexta. En el lugar se constató la presencia de, por lo menos, 20 motocicletas, las cuales se dieron a la fuga tras la llegada de la Policía. Tras una persecución, uno de los implicados cayó de su motocicleta, produciéndose lesiones múltiples, por lo que fue llevado a Medicina Legal, donde fue revisado y dado de alta. Luego, fue trasladado a la comisaría, donde estuvo detenido unos momentos y finalmente quedó en libertad tras labrarse el acta de contravención contra el mismo.

