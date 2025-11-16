Encontró a su hermano tendido en el suelo: falleció camino al hospital

La hermana de la víctima se entrevistó con la Policía e informó de lo sucedido. Además, apuntaron contra un sujeto por el presunto ataque.

Este sábado por la tarde, alrededor de las 17.30, personal policial de Presidencia de la Plaza acudió hasta la calle Belgrano S/N, donde se encontraba una persona con heridas, aparentemente, de arma de fuego.

Constituida la prevención al lugar, corroboró la veracidad de lo informado.

Los efectivos se entrevistaron con Daiana Oviedo, de 23 años, quien informó que su hermano Ismael Oviedo, de 26 años, domiciliado en el lugar, se encontraba con una herida, tendido en el suelo.

Por tal motivo, fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. Sin embargo, informaron del fallecimiento de Oviedo en su traslado en ambulancia.

Por dichos de familiares, el supuesto autor del ataque sería Ángel Monzón, alias «Carpincho».

