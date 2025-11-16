Encontraron a una nena de 7 años que había desaparecido de su casa

16 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Cerca de las 22:45 del sábado, una mujer denunció la desaparición de su hija de 7 años. La menor fue vista por última vez sobre avenidas Nicaragua y Urquiza.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría Quinta montaron un amplio operativo de rastrillaje en pos de encontrar a la niña. Tras entrevistarse con la madre, la misma contó que la pequeña había salido de su casa hace aproximadamente una hora y desde entonces no tuvo novedades.

Luego de recorridas intensivas, la pequeña fue hallada en la intersección de avenida Nicaragua y calle 25, en buen estado de salud.

Al encontrarla, los efectivos la trasladaron a una revisión médica, donde se confirmó que no presentaba lesiones. Con intervención de la Línea 102, se dispuso la entrega de la menor a su familia.

