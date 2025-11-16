«El que las hace las paga»: la reacción del Gobierno tras el veredicto

El veredicto del caso que conmocionó a Chaco y al país tuvo repercusión en las más altas esferas del Gobierno nacional. En ese contexto, una vez conocida la decisión del jurado popular, encargado de juzgar a los imputados, funcionarios de primera línea del Ejecutivo se expresaron y celebraron el veredicto. «El que las hace, las paga», dijeron.

Una de las primeras en referirse a la decisión del jurado fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien fue tajante al explicar que a los implicados «no los salvó nada». En esa misma línea, el presidente, Javier Milei compartió una publicación de Leila Giani, concejala electa de La Matanza, con la insignia «el que las hace, las paga», emblemática del Gobierno nacional.

Giani, a su vez, había republicado un tweet del subsecretario de Prensa de la Nación, Javier Lanari, quien a través de su cuenta oficial de X involucró al kirchnerismo en uno de los crímenes más atroces y que marca la historia reciente de Chaco.

«Este juicio, y esta condena, serían imposibles con el kirchnerismo en el poder. El Clan Sena gozó de un poder inconmensurable de la mano de Capitanich. Argentina cambió para siempre. Cecilia hoy sí descansa en paz», sostuvo Lanari. Al hacerse eco de la situación, el tweet contó con el respaldo del Presidente, por la misma plataforma.

Con ese panorama, y tras las palabras de Bullrich, el Gobierno expresó la satisfacción por el veredicto que pone fin al juicio del caso que mantuvo en vilo a la opinión pública y cerró 29 meses de expectativa y angustia.

