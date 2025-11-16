Chile cerró las urnas y ahora espera por su nuevo presidente

Se espera que los primeros resultados, que definirán al sucesor de Gabriel Boric, se conozcan alrededor de las 20 horas.

Este domingo Chile votó para definir a su nuevo presidente, en comicios que se desarrollaron sin incidentes. Las mesas de votación cerraron a las 18 horas locales y se espera que los primeros resultados oficiales estén disponibles hacia las 20, hora de Argentina.

Por primera vez en el país, el voto es obligatorio, lo que implica que más de 15,7 millones de personas están habilitadas para sufragar.

Los sondeos previos ubican como favoritos para llegar al balotaje a Jeannette Jara, candidata oficialista del Partido Comunista, y a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, de ultraderecha. También compiten con posibilidades para avanzar a una posible segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre, Evelyn Matthei, de centroderecha, y Johannes Kaiser, de derecha libertaria.

Además de la presidencia, los votantes eligen a los 155 diputados del Congreso y a 23 senadores, según el calendario electoral.

