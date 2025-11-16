Caso Cecilia: Capitanich se expresó tras el veredicto

El exgobernador emitió un mensaje a través de sus redes sociales, tras conocerse el veredicto de culpabilidad sobre 6 de los 7 imputados.

Capitanich también se hizo eco del veredicto en el Caso Cecilia . El exgobernador emitió un breve mensaje a través de sus redes sociales, donde limitó las personas que podían hacer comentarios sobre la publicación.

En su nota, el senador electo señaló: «Una condena que afirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron» y que el veredicto «representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco».

En el último párrafo, resaltó: «Por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio»

.

Comentarios