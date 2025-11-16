Bullrich celebró la condena contra el clan Sena

La ministra de Seguridad de la Nación se expresó tras el fallo del jurado popular y se refirió a la «protección política» que tenían los imputados.

Luego de la condena contra el clan Sena en el caso del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo de la Justicia.

«Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar», remarcó la funcionaria.

«Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían», señaló Bullrich. Y apuntó: «A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto «feminismo» los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos».

La definición llegó luego de que el debate se reanudara por la mañana, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes, y puso punto final a uno de los procesos judiciales más resonantes del año en Chaco.

Pasadas las 15, el tribunal convocó a las partes y dio a conocer el veredicto respecto de los siete imputados.

César Sena, expareja de la joven, fue considerado responsable de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron hallados culpables. Ambos recibieron la calificación de partícipes primarios del mismo delito, según la lectura realizada por la jueza técnica Dolly Fernández.

