Borracho y armado molestaba a ciudadanos en la vía pública

Un hombre de 48 años fue reducido y detenido por el personal del servicio 911, en General San Martín. El sujeto estaba borracho y portaba un revolver calibre 38.

El sábado por la noche, un hombre en estado de ebriedad ocasionó disturbios en la vía pública de San Martín. Efectivos del Servicio 911 lo redujeron y detuvieron.

Ocurrió cerca de las 21:40, sobre calles Brown y Mitre, en General San Martín. Los oficiales del 911, que realizaban patrullajes preventivos, divisaron al hombre, ocasionando disturbios en la vía pública y molestando a los ciudadanos que circulaban por esa zona.

Ante la situación, los policías lograron reducir al sujeto que se encontraba bajo un fuerte estado de ebriedad. Tras requisarlo, encontraron que portaba un revolver calibre 38 con 7 balas de punta de plomo sin percutar, siendo estos elementos secuestrados con prioridad.

Al consultar los datos del detenido en el sistema Si.Ge.Bi., encontraron que sobre el mismo pesaba una orden judicial vigente, por lo que lo pusieron bajo arresto en la comisaría local, quedando a disposición de la fiscalía competente.

