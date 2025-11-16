Anuncian alerta naranja y amarillo por tormentas fuertes para este domingo

Se espera que la inestabilidad se mantenga durante toda la jornada, incluso, que se extienda a la madrugada del lunes, con algunos chaparrones.

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este domingo se esperan tormentas fuertes en toda la provincia, especialmente durante la mañana y la tarde.

Según el organismo, regirá un alerta naranja para toda la zona sur del Chaco y uno amarillo para toda la zona norte.

Además, se estima un descenso de temperatura, ya que los 31º de esta jornada, la mínima estimativa bajará a los 19º y la máxima a los 24º.

