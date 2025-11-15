Un peatón murió tras ser embestido por una camioneta en Quitilipi

Un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este sábado en Quitilipi dejó como saldo la muerte de un peatón que aún no pudo ser identificado. El hecho tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana, sobre el acceso Juan D. Perón, cuando una camioneta Ford Ranger blanca embistió a la víctima.

Según informaron fuentes policiales, la camioneta era conducida por un hombre de 57 años. Por motivos que aún se investigan, el vehículo impactó contra un peatón de sexo masculino que se desplazaba por la zona. Tras el aviso, personal de salud llegó al lugar, pero solo pudo confirmar el fallecimiento, diagnosticado como traumatismo encefalocraneano grave y letal.

Efectivos de la División Criminalística de Sáenz Peña realizaron las pericias correspondientes en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local por el móvil tanatológico de Bomberos.

Además, agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial efectuaron el test de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado de 0,00 g/l.

La Fiscalía N° 3, a cargo del doctor Marcelo Soto, dispuso que el conductor sea notificado por la causa «Supuesto Homicidio Culposo en Accidente de Tránsito», mientras continúan las tareas para identificar a la víctima y avanzar con la investigación del hecho.

