SÁENZ PEÑA: TRÁGICO ACCIDENTE DE TRÁNSITO DEJÓ UNA VÍCTIMA FATAL EN AV. 33 Y CALLE 20

Un fatal siniestro vial ocurrido esta mañana en pleno centro de Presidencia Roque Sáenz Peña se cobró la vida de un motociclista de 56 años.

El hecho se registró alrededor de las 09:30, en la intersección de Avenida 33 y Calle 20, donde intervinieron efectivos del Grupo C.O.M. tras ser comisionados por el operador de la División Despacho y Video Vigilancia.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la colisión entre un automóvil Volkswagen Voyage gris oscuro, conducido por un hombre de 63 años, y una motocicleta 110 cc roja, cuyo conductor —un masculino mayor de edad— había sufrido graves lesiones.

Debido a la crítica situación, una ambulancia del servicio 107, interno 6785, a cargo de la Lic. Natalia Aguilar, trasladó de urgencia al motociclista al hospital.

Minutos después, desde la División Unidad de Seguridad Hospitalaria – Policía Sanitaria Interior informaron que el paciente, identificado como Ricardo Ciolek, de 56 años, domiciliado en barrio Santa Mónica, ingresó sin signos vitales, según lo constatado por la Dra. Norma Molina.

Las autoridades trabajan en las actuaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Comentarios