Recta final del ciclo lectivo: las fechas clave del calendario escolar en Chaco

Con la cuenta regresiva hacia el cierre del ciclo lectivo, te recordamos las fechas clave que marcan el tramo final del año escolar. Desde nivel inicial hasta superior, el calendario establece cuándo finalizan las clases, los períodos de evaluación y los actos de cierre en cada nivel educativo.

Además, el calendario escolar detalla las instancias de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes, los plazos de evaluación y las fechas de los actos académicos, información fundamental para que estudiantes, familias y docentes puedan organizar con anticipación las últimas semanas del año.

Nivel inicial

Finalización de clases: 28 de noviembre

Cierre y evaluación de proyectos institucionales, fiesta de despedida y entrega de carpeta: 1 al 5 de diciembre.

Evaluación y cierre de actividades: 15 al 19 de diciembre.

Nivel primario

Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Período de fortalecimiento de aprendizajes: 1 al 12 de diciembre, para estudiantes en riesgo pedagógico.

Actos de finalización y entrega del boletín de calificaciones e informe pedagógico final: 3 al 5 de diciembre.

Evaluación y cierre de actividades: 23 de diciembre

Nivel secundario

Cierre del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Recuperatorios: 1 al 15 de diciembre.

Actos académicos: 2 al 17 de diciembre.

Mesas examinadoras para estudiantes pendientes, libres, equivalentes y terminales: 16 al 18 de diciembre.

Finalización del ciclo lectivo en todos los niveles y modalidades: 19 de diciembre.

Nivel Superior

Finalización del segundo cuatrimestre: 28 de noviembre.

Apertura de inscripciones para Comisión evaluadora y estudiantes de modalidad libre: 1 de diciembre.

Único llamado de evaluaciones finales integradoras de diciembre: 18 de diciembre.

Finalización del ciclo lectivo: 19 de diciembre.

