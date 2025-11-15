Palito Ortega suspendió todas sus presentaciones de 2025: el motivo

El sorpresivo parate generó inquietud entre sus fanáticos. Cómo queda la agenda y qué dijeron desde su entorno.

La confirmación de que Palito Ortega decidió levantar toda su actividad en vivo durante lo que resta de 2025 sacudió al mundo del espectáculo y disparó preocupación entre quienes siguen su carrera desde hace décadas. La ratificación oficial corrió por cuenta de Luis Méndez, su histórico representante. “Es verdad que Ramón suspende los shows hasta que se recupere totalmente del herpes, el cual ya no lo tiene, pero si todavía tiene mucho dolor y como lleva un tiempo prolongado inactivo tiene que recuperarse físicamente. Consideramos que hacia fin de año debería recuperarse y en enero arrancar nuevamente. No es nada grave, pero si es doloroso y además hay que cuidar su condición física”, dijo a Teleshow. La explicación dejó en claro que, aunque no existe riesgo mayor, el malestar persiste y obliga a un descanso más extenso de lo previsto.

El anticipo había llegado unos minutos antes, cuando Juan Alberto Mateyko —amigo cercano del cantante— publicó en sus redes una suerte de adelanto de lo que luego ratificaría la producción. Su posteo llamó la atención no solo por el tono, sino también por la imagen que eligió: una foto donde aparecen Palito Ortega con su esposa, Evangelina Salazar, y, en otra toma, él junto a la abogada Ana Rosenfeld, quienes en los últimos meses fueron mencionados en rumores que ambos se encargaron de descartar. Más allá de esa curiosidad, el dato central es que el artista no retomará ninguna presentación antes de fin de año.

La ola de reprogramaciones y cancelaciones impacta en varias provincias. En ciudades como Mar del Plata, Salta, Río Cuarto, Paraná, Tandil o Córdoba, los teatros y organizadores ya comenzaron a comunicar cambios mediante los canales oficiales. El show marplatense del 15 de noviembre se movió al 7 de marzo de 2026; el de Salta, previsto para el 22 de noviembre, quedó fijado para el 4 de abril del próximo año. Otros compromisos —como el de Río Cuarto— fueron directamente dados de baja, aún sin nueva fecha. En paralelo, la semana pasada se habían caído también las funciones programadas en Paraná y Tandil.

Comentarios