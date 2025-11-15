Milei afirmó que Argentina ya puede volver a los mercados y anticipó menor riesgo país

El presidente Javier Milei aseguró que «la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales», al sostener que la normalización fiscal impulsada por el Gobierno comienza a ser reconocida por los inversores. Lo dijo en una entrevista con Neura Media, donde también relacionó la dinámica del riesgo país con la herencia recibida y el avance de las reformas estructurales.

Milei subrayó que un pilar del proceso es el cumplimiento de las obligaciones financieras. «Vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla», afirmó, y agregó que desde el inicio de su gestión «la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones», lo que, según explicó, contribuyó a mejorar la percepción de solvencia.

El Presidente destacó además el movimiento del sector privado: «Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo a una tasa promedio del 8,5% y a 12 años», señaló, insistiendo en que el país ya puede volver a financiarse en los mercados. Aun así, sostuvo que existe «un compás de espera» hasta conocer lo que ocurra en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

Déficit cero y riesgo país

Según Milei, la consolidación legislativa del déficit cero será clave para profundizar la caída del riesgo país. Consideró que si el Congreso aprueba el Presupuesto y fija esa meta como política de Estado, «tarde o temprano el riesgo país va a caer». En ese sentido, remarcó que todas las áreas del Gobierno ajustan el gasto exclusivamente con el ministro de Economía, encargado de preservar el equilibrio fiscal.

También desarrolló su visión sobre la tasa de interés. Dijo que en la Argentina se arrastra «un error conceptual grave» al entenderla como el precio del dinero, cuando para él se trata del «precio relativo de los bienes presentes versus los bienes futuros». Desde esa óptica, sostuvo que el kirchnerismo «se consumió el capital al extremo», deteriorando expectativas y empujando las tasas implícitas «a niveles infinitos», lo que derivó en mayor riesgo país respecto de Estados Unidos.

Deuda, reformas y financiamiento

Milei afirmó que no prevé dificultades para renovar vencimientos: «No vamos a tener ningún tipo de problema para rollear la deuda», aseguró, y fundamentó que el Gobierno no toma nuevos compromisos porque mantiene «equilibrio financiero». Incluso planteó que podría haber sobredemanda en futuras colocaciones: «Es probable que tengamos sobresuscripción. Argentina es una excelente oportunidad de negocio si uno quisiera entrar en bonos».

Vinculó esa expectativa con el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso -modernización laboral, reforma tributaria y cambios en el Código Penal- y sostuvo que su aprobación tendrá «un impacto muy importante en el riesgo país», además de facilitar el acceso a financiamiento más barato.

En paralelo, repasó el proceso de saneamiento del Banco Central. Recordó que los pasivos llegaron a USD 120.000 millones durante la gestión de Federico Sturzenegger y que luego quedaron en un rango de USD 35.000 a USD 45.000 millones. Indicó que su Gobierno desarmó las LEFIs para evitar una expansión monetaria «explosiva» y que actualmente los pasivos rondan USD 25.000 millones. «La economía está muy poco monetizada», dijo, lo que permite comprar dólares solo contra demanda genuina de dinero.

Bandas cambiarias y expectativas

El Presidente defendió también el esquema de bandas cambiarias, al asegurar que su función es coordinar expectativas en un contexto donde el tipo de cambio es la referencia que utilizan los argentinos para proyectar la inflación. Afirmó que la política monetaria debe contemplar ese comportamiento para ordenar el programa económico.

Finalmente, Milei reiteró que el rumbo del Gobierno combina déficit cero, orden monetario y un régimen cambiario que se libera gradualmente. En ese marco, insistió en que la Argentina reúne condiciones para recuperar el acceso al crédito internacional y que la baja del riesgo país dependerá de sostener la disciplina fiscal y aprobar las reformas enviadas al Congreso.

