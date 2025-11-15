Gran noticia: nació una cría de rinoceronte negro en Kenia

Hay menos de 600 ejemplares en todo el mundo.

Nació una cría de rinoceronte negro en libertad en Kenia, noticia que prendió una luz de esperanza para una especie que está al borde de la extinción. Quedan menos de 600 ejemplares en todo el planeta .

El hallazgo fue confirmado por un grupo de investigadores y guardaparques que patrullan la región de las Colinas de Chyulu, donde la población de estos rinocerontes es pequeña. Con este nuevo integrante, el grupo local ahora suma nueve animales, según informó la organización que trabaja para proteger la fauna de la zona, Big Life Foundation.

La cría, que tendría unos seis meses de vida, fue vista por primera vez tras los pasos de su madre, una hembra de 14 años llamada Namunyak. Los guardaparques, que recorren el área de manera regular, encontraron las pequeñas pisadas y comenzaron a sospechar que se trataba de un nuevo nacimiento.

Namunyak no apareció durante meses en las cámaras trampa que la organización utiliza para monitorear a los animales, lo que alimentó la sospecha de que estaba preñada y se había aislado para dar a luz. Las imágenes confirmaron esa teoría, ya que Namunyak volvió a aparecer, pero esta vez acompañada por su cría. Desde la fundación señalaron: «Si todo sigue bien, esta cría podría vivir hasta 2065».

