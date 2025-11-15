Explosiones e incendio en un polo industrial de Ezeiza dejaron más de 20 heridos

Un incendio de gran magnitud desatado este viernes por la noche en el Polo Industrial Spegazzini, en Ezeiza, provocó múltiples explosiones que alarmaron a los vecinos y generaron un despliegue masivo de bomberos, equipos de rescate y fuerzas de seguridad. Más de 20 personas resultaron heridas —todas leves— y durante la mañana de este sábado fueron dadas de alta.

Las impresionantes llamas y el estruendo inicial se hicieron sentir en varios barrios cercanos. Minutos después del estallido, más de 20 dotaciones de bomberos trabajaban para intentar controlar el fuego, mientras que Defensa Civil y personal especializado evaluaban los riesgos.

«Hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y luego determinar qué ocurrió», expresó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, quien confirmó que se ordenó evacuar a familias de las inmediaciones por el peligro de nuevos estallidos. Incluso, vecinos reportaron que la onda expansiva rompió vidrios de viviendas cercanas.

El Ministerio de Salud bonaerense informó esta mañana que todas las personas asistidas permanecen fuera de peligro. En total, ocho heridos fueron ingresados al Hospital Eurnekian: seis ya fueron dados de alta y los dos restantes continúan con atención ambulatoria, estables y sin complicaciones. Además, clínicas privadas de la zona reportaron 15 lesionados leves por cortes y accidentes domésticos derivados del impacto de la explosión.

Entre las personas afectadas también hubo una embarazada que debió ser asistida por intoxicación y un vecino que sufrió un infarto, aunque ambos evolucionan favorablemente. El Centro Provincial de Toxicología recibió 45 llamadas de consulta, sin necesidad de derivaciones.

Durante toda la madrugada, la Provincia desplegó más de 25 móviles sanitarios, incluyendo un shock room móvil y ambulancias de terapia intensiva para asistir al personal de bomberos que permanece en la zona.

Por la magnitud del siniestro y la presencia de instalaciones químicas, la Agencia Federal de Emergencias intervino con unidades especializadas en riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero.

El intendente Granados confirmó que entre las fábricas afectadas hay depósitos vinculados al agro y otra empresa de envases plásticos, Plásticos Lagos, que se encuentra en una situación crítica por el avance del fuego.

