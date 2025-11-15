El Equipo Público Fiscal celebró el veredicto y destacaron que se «hizo justicia por Cecilia»

Tras conocerse el veredicto del jurado popular en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, los miembros del Equipo Fiscal Especial, Nelia Velázquez, Martín Bogado y Jorge Cáceres Olivera, brindaron sus primeras palabras y expresaron su conformidad y remarcaron la importancia histórica de la decisión, que marca un antes y un después en la Justicia chaqueña.

El fiscal Jorge Cáceres aseguró que el resultado del juicio representa un paso clave en la recuperación de la confianza ciudadana: «Estoy totalmente conforme con el veredicto. No saben todo lo que nos costó. Hoy demostramos que se hizo justicia y devolvimos un poco de credibilidad de la Justicia a la sociedad chaqueña».

En la misma línea, Nelia Velázquez, integrante del equipo querellante, celebró el acompañamiento social y el trabajo del jurado: «Confiamos en el jurado desde el día uno y estamos contentos con este final, porque se hizo justicia por Cecilia. Este caso marca un antes y un después».

Por su parte, Martín Bogado, destacó la trascendencia del proceso judicial y confesó la implicancia personal que tuvo para él: «Estoy totalmente conforme con el veredicto. Me quedan poquitos años en mi carrera, así que para mí es una satisfacción hacer justicia por una chica que sufrió lo que sufrió. Me siento identificado: tengo cuatro hijas mujeres y este era un desafío importante para mí. El pueblo decidió hoy aquí».

Los miembros del Equipo Público Fiscal dieron sus palabras luego de que el jurado popular declaró culpables a Emerenciano Sena, Cesar Sena y Marcela Acuña del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Sus colaboradores Gustavo Obregón y Fabiana González fueron encontrados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo de encubrimiento simple. Griselda Reinoso fue encontrada inocente.

Comentarios