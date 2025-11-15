El Club Maracaibo enfrenta una deuda de $150 millones y alertan riesgo de remate

El Club Maracaibo de Sáenz Peña atraviesa una delicada situación judicial que podría derivar en el remate de sus instalaciones, tras una demanda impulsada por la empresa Escalametro por trabajos realizados en 2016.

El secretario de la institución, Alexis Sluzar, explicó que la actual comisión asumió en noviembre de 2023, luego de una intervención motivada por irregularidades administrativas de la gestión anterior, entre ellas faltantes de libros de asamblea y balances. Al retomar la administración, tomaron conocimiento de la causa civil iniciada años atrás por la constructora.

Una obra inconclusa y una deuda que creció durante una década

En 2016, Escalametro fue contratada para refaccionar y ampliar el club con trabajos de mampostería, arreglo de techos, colocación de parquet y otras mejoras. La obra, valuada en unos $2,6 millones de aquel año, fue finalizada e incluso inaugurada por el entonces gobernador Jorge Capitanich, pero nunca se abonó el pago correspondiente.

Ante la falta de cancelación, la empresa demandó a Fiduciaria del Norte -parte de la operatoria financiera- y también al club. Durante años no hubo presentaciones judiciales por parte de la institución y la deuda se actualizó hasta rondar hoy los $150 millones.

La causa avanza en el Juzgado Civil Nº 4 de Resistencia, a cargo de la jueza Barraco Cortés. Sluzar advirtió que el remate de la sede es una de las alternativas previstas si no se regulariza la situación.

«Queremos salvar al club»

El secretario remarcó que la prioridad de la comisión es evitar que la institución pierda su edificio histórico. «No es momento de buscar culpables sino de salvar al club; debemos trabajar para que esto no avance, y después se verá quién tuvo responsabilidad», señaló.

Detalló que ya trabajan con abogados para conocer el estado procesal y las condiciones de pago o eventuales acuerdos con la empresa. También iniciaron gestiones ante el municipio y la provincia.

Un emblema barrial en riesgo

Fundado en 1953, el Club Maracaibo es una referencia del Barrio Sur y uno de los espacios deportivos y culturales más tradicionales de Sáenz Peña. Más de 600 personas -entre niños, jóvenes y adultos- participan en actividades como vóley, hándbol y básquet.

«Maracaibo representa muchísimo para la comunidad. Vamos a agotar todas las instancias para salvar al club», cerró Sluzar.

