Confirman que 10 industrias fueron afectadas por la explosión y el incendio en Ezeiza

Gastón Granados, intendente de Ezeiza, brindó un informe en la mañana de este sábado, con datos actualizados sobre el grave incendio que afectó a un parque industrial del municipio, destacando que el fuego, que impactó en diez emprendimientos, se encuentra «controlado» aunque no totalmente apagado. El funcionario enfatizó que no registraron heridos en el hospital local y que la prioridad actual es la extinción completa del foco ígneo y la asistencia a las empresas damnificadas con «pérdidas totales».

Granados reconoció la «importante cantidad de dotaciones de bomberos» que llegaron de diversos puntos de la provincia, junto con una «mucha presencia también del Ministerio de Seguridad», lo que permitió contener el siniestro. El intendente confirmó que las empresas afectadas suman 10 industrias.

Un dato crucial es la situación sanitaria. «No hay más heridos, no queda nadie en nuestro hospital», reconoció al respecto. Según se informó, las 12 personas que ingresaron al Hospital de Ezeiza fueron dadas de alta. Granados precisó que fueron «todos dados de alta en la inmensa mayoría por problemas respiratorios, por la inhalación de monóxido de carbono» generado por la combustión de neumáticos de una de las fábricas. Si bien algunos fueron derivados a otras clínicas para estudios, aseguró que «ninguno había sido llevado a ningún lugar con heridas de gravedad o algún tipo de riesgo para su salud».

Respecto al impacto ambiental y en la circulación, el intendente indicó que si bien hay «mucho humo» producto de la quema de cubiertas, «no hay ningún tipo de problema para los vecinos, para los que vivimos en las inmediaciones». Además, informó que la autopista Ezeiza-Cañuelas, que había sido cortada por el humo, «ya se está restableciendo».

En este momento, la máxima ocupación es terminar con las labores de extinción: «Ahora nos queda por delante, apagar el fuego, terminar bien de apagar el fuego». Por último, Granados se refirió a las graves consecuencias económicas: las empresas «han no ha quedado prácticamente nada», por lo que ya se contactó con el gobernador y el ministro de Producción para «asistir a las industrias» y «ver cómo le damos una mano».

Comentarios